Жертвами нового коронавируса стали 6 человек

Число погибших от нового типа коронавируса в китайском городе Ухань возросло до шести человек. Об этом сообщил мэр города.

В госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР заявили, что общее количество заболевших — 291 человек. В настоящее время под присмотром врачей в больницах продолжают оставаться 227 человек, из них 51 пациент — в тяжелом состоянии, 12 — в критическом, уточняет РИА Новости.



Власти Ухани усилили контроль над въездом и выездом в город, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

На фоне сообщений из Китая Минздрав России заявил о работе над экспресс-тестом для выявления опасного вируса, передает "Россия 24". В Приморье усилили контроль на всех пунктах пропуска, а в аэропортах столицы ввели особые правила безопасности.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV, была зарегистрирована в Китае в конце декабря 2019 года. Первыми заразившимися были покупатели на рынке морепродуктов.