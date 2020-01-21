Профильные комитеты СФ рекомендовали утвердить Краснова генпрокурором

Профильные комитеты Совета Федерации одобрили кандидатуру Игоря Краснова на должность нового генерального прокурора России. Накануне с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Уже завтра этот вопрос рассмотрит Совет Федерации.

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал кандидатуру Краснова, передает телеканал "России 24".

Вопрос о назначении Краснова, который в настоящее время является заместителем председателя Следственного комитета РФ, планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации в среду.