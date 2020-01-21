Песков объяснил, с чем связана оперативность с принятием поправок к Конституции

Любые инициативы президента России реализуются в исключительно приоритетном порядке. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, с чем связана оперативность, с которой обсуждаются поправки к Конституции.

"Это реальность, в которой мы существуем, и это абсолютно понятная и ясная реальность", — подчеркнул Песков.

Также он сообщил, что четких дат для завершения всех процедур утверждения конституционных поправок нет, но "в долгий ящик ничего откладываться не будет", передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Думу проект закона о поправках к Конституции. О необходимости таких изменений глава государства заявил во время Послания Федеральному Собранию. Тогда же была создана рабочая группа по разработке предложений.