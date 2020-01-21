Блинкова вышла во второй круг австралийского "Большого шлема"

Второй игровой день Открытого чемпионата Австралии по теннису перешагнул свой экватор. Анна Блинкова стала очередной россиянкой, которая вышла на корты первого в сезоне турнира "Большого шлема". Наша теннисистка выиграла матч первого круга у итальянки Жасмин Паолини.

Наша спортсменка стоит в рейтинг-листе WTA гораздо выше соперницы – 58-е место против 96-го, — но матч получился достаточно упорным, и все решили два брейка, на которые Блинкова превзошла итальянку. Счет матча 7:5, 6:4 в пользу российской теннисистки.