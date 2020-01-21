Водонаеву предлагают оштрафовать за "водку и быдло"

Скандальный пост блогера Алены Водонаевой о выплатах материнского капитала вызвал бурное обсуждение на заседании Госдумы. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил привлечь ее к ответственности в рамках закону о наказании за оскорбление общества, передает РИА Новости.

"Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус. В этом случае нам было бы правильно использовать возможности закона. Она оскорбила народ РФ, в этом случае штраф пускай платит. В следующий раз говорить не будет", — заявил Володин.

По мнению председателя Госдумы, не замечать такое хамство нельзя. Тем более, что сама бывшая модель от скандала еще и дивиденды получила. "Фактически получается: взяла, нахамила, а у нее прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально", — отметил депутат.

Ранее Водонаева, комментируя новые меры поддержки семей с детьми, предложенные президентом РФ, заявила, что "материнский капитал должен быть приятным бонусом для нормальных семей, а не для людей с пониженной социальной ответственностью". По ее мнению, рожать по несколько детей будет "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки".

Вступивший в силу в 2019 году закон предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей за распространение информации, оскорбляющей общество, государство и государственные символы. За повторное нарушение размер штрафа уже составит от 100 до 200 тысяч рублей, либо гражданину может быть назначен административный арест на срок до 15 суток.