В Кемеровской области автобус протаранил товарный поезд на переезде. Видео

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, запечатлевшее серьезную аварию, произошедшую в ночь на вторник, 21 января, в городе Киселевске в Кемеровской области.

Как сообщают СМИ, водитель служебного автобуса одного из угольных предприятий, по неустановленной пока причине протаранил товарный состав на железнодорожном переезде.

Удар был такой силы, что несколько вагонов сошли с рельсов.

В результате инцидента пострадал водитель автобуса – он получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. К счастью, в момент ДТП в салоне не было пассажиров.