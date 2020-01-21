Профессиональные соседи угрожают хозяйке квартиры в Хамовниках

Московская полиция проводит проверку после избиения 12-летней девочки, на которую напал профессиональный сосед. С сотрясением мозга школьница оказалась в больнице. Историю этой семьи "Вести" не раз показывали. Микродолей в их квартире завладели жилищные рейдеры. Коммунальный террор не прекращается уже несколько месяцев.

- Когда будете владеть всей квартирой, будете диктовать, а пока — извините!

Это Павел Чарный — профессиональный боксер и такой же профессиональный сосед, который выживает хозяев из собственных квартир. О нем "Вести" уже рассказывали. Летом 2019-го он взломал замки и самовольно вселился в квартиру пенсионерки Натальи Засухиной и ее дочерей. Новый сосед устроил коммунальный террор.

- Это моя кровать! Пошли вон отсюда, с моей кровати!

"Это — мафия. Квартирные рейдеры, которые покупают микродолю, выгоняют, убивают, угрожают. Мне столько было звонков — мы тебя убьем, мы тебя отловим!" — рассказывает Наталья Засухина.

Изначально сорок одной двухсотой долей этой квартиры почти в центре Москвы — на улице Доватора — владел бывший муж Натальи. Он продал ее некой Акимовой, а та — Созоновой, жене Чарного.

- Я не разрешаю сюда заходить!

Владея микродолей, которая соответствует 19 квадратным метрам — это полкомнаты, — Чарный и Созонова заняли почти всю квартиру и установили свою железную дверь. При этом решения суда о вселении и определении порядка пользования жилым помещением у них нет. Вызовы полиции не помогают.

- Он меня здесь бил ногами по голове. И у меня есть видео, где его дочка кричит: папа, не надо, папа, не надо!

Добиваются Чарный и Созонова одного: чтобы собственница выкупила их микродолю за баснословную сумму — почти пять миллионов рублей при оценочной стоимости около одного миллиона. И такую схему они применяют не впервые.

"Они осуществляли захват квартир и применение физического и психологического насилия к сособственникам с 2009 года! За это время около 20 квартир было ими таким образом освоено", — говорит представитель Натальи Засухиной, юрист Оксана Филачева.

Чтобы Чарный не оккупировал всю квартиру, временно сюда переехали близкие родственники Натальи, так как сама она жить здесь боится.

"Он пытался ворваться на нашу площадь квартиры — вот так нам повредил дверь. Мой муж стал его выталкивать, и он ребенка по голове ударил. Соответственно, черепное сотрясение мозговое, девочку только что выписали", — рассказывает Оксана Марабян.

Наталья подала в суд о признании недействительными заключенных сделок. Если дело выиграют, право собственности вновь перейдет к бывшему мужу Натальи. Тогда сорок одну двухсотую долю попробуют выкупить уже мирным и законным путем.