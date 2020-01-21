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21 января 202014:05

Australian Open. Даниил Медведев прошел барьер первого круга

EPA

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", продолжаются матчи вечерней программы второго игрового дня. Последним из российских мужчин на корты вышел четвертый номер "посева" Даниил Медведев.

Соперником первой ракетки России был темнокожий американец Фрэнсис Тиафу, который занимает в рейтинг-листе Ассоциации теннисистов-профессионалов 50-е место. Соперник постарался доставить Медведеву максимум проблем и даже выиграл второй сет (6:4), но в трех других нас спортсмен был искуснее – 6:3, 6:4, 6:2.

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