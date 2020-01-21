Студенты и Татьяны смогут бесплатно побывать на экскурсии по Херсонесу. 25 января всех желающих, подпадающих под два эти условия, ждут у центрального входа в музей-заповедник. Об этом сообщает Вести ФМ – Севастополь.

Во время обзорной экскурсии по "Херсонесу Таврическому" севастопольские студиозусы и девушки с именем Татьяна увидят жилые кварталы знаменитого древнего города, пройдут через хозяйственные постройки. Экскурсантам расскажут о фортификационных сооружениях и покажут сохранившиеся остатки христианских храмов. Только на территории Херсонеса сохранился единственный в Северном Причерноморье античный театр. Особое внимание во время экскурсии будет уделено Свято-Владимирскому кафедральному собору.

Отправиться гулять по улицам и площадям античного полиса можно будет в полдень и в два часа дня. С собой нужно взять паспорт и студенческий билет.