Министр юстиции Украины Малюська предложил распродать тюрьмы и создать частные СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська дал интервью, в котором рассказал о планах распродажи тюрем, поскольку их в стране "пока больше, чем нужно".

Вырученные от этого средства, по словам министра, должны идти непосредственно в ведомство – на улучшение условий содержания заключенных, сообщает украинский телеканал ТСН.

При этом он отметил, что сначала нужно договориться о соответствующем механизме .

В конце прошлого года Малюська рассказал о планах открывать на Украине частные СИЗО. "По сути, это хорошо охраняемый отель со специальным режимом", – пояснил тогда министр.

По его задумке, такие частные СИЗО могли бы "генерировать доходы", которые Минюст направлял бы на улучшение условий в обычных следственных изоляторах, а также разгрузить переполненные на данный момент СИЗО в Киеве, Херсоне и Одессе.