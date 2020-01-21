Под Пермью отчим наказывал пасынка, ставя его на колены на макароны

Житель Пермского края несколько лет издевался над пасынком – в качестве наказания заставлял его стоять на коленях на рассыпанных макаронах. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

"С начала марта 2016 года по сентябрь 2019 года обвиняемый, находясь в своей квартире, где также проживал сын его сожительницы, с применением пыток причинял физические и психические страдания несовершеннолетнему", – рассказали в управлении.

Мужчина не позволял восьмилетнему мальчику встать и сходить в туалет, а также избивал ребенка. В отношении отчима возбудили дело об истязании несовершеннолетнего с применением пыток (пункты "г, д" части 2 статьи 117 УК РФ). 30-летнего жителя Красновишерска заключили под стражу. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, дело передано в суд.

Ранее аналогичная история произошла в Омске: там отчим наказывал пасынка, ставя его на колени на гречневую крупу. Об издевательствах над ребенком стало известно еще в мае прошлого года. Мальчик, не вынеся истязаний, сбежал из дома и пожаловался соседу, тот обратился в правоохранительные органы.