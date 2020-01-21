Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

Ярким финалом юбилейного Х Московского Рождественского фестиваля духовной музыки станет исполнение Большой мессы Моцарта в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 26 января. Сочинение представят Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и солисты ведущих музыкальных театров Москвы, звезды оперной сцены.

По традиции завершит Московский Рождественский фестиваль духовной музыки концерт с участием Владимира Спивакова. В этом году на закрытии форума маэстро представит Большую мессу Вольфганга Амадея Моцарта, которую очень редко можно услышать в столичных концертных залах. Кроме того, сочинение впервые прозвучит в Доме музыки целиком.

Для финального концерта маэстро выбрал Большую мессу Моцарта не случайно – композитор всегда занимал особое, исключительное место в жизни и творчестве Владимира Спивакова. Блестящий скрипач-виртуоз к скрипичным концертам Моцарта сочинил собственные каденции, а возглавив Национальный филармонический оркестр России, исполнил не только симфонии, но и кантатно-ораториальные сочинения композитора, в частности, знаменитый Реквием и мессы. Для многих слушателей и в России, и за ее пределами имя музыканта, обладателя Золотой медали Моцарта ЮНЕСКО, стало ассоциироваться с эталонным прочтением партитур австрийского гения. Не случайно Булат Окуджава посвятил Владимиру Спивакову знаменитое стихотворение "С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга…".

"Как скрипка Страдивари учит тебя совершенствовать свою игру, так и Моцарт совершенствует игру оркестра, – говорит маэстро. – Если вы прочли Шекспира в 16 лет, вы постигаете его исходя из своего юношеского опыта, в 40 – из сорокалетнего, а в 70 он откроется вам совсем в другом объеме... Так же и с Моцартом. Вспомним знаменитое высказывание Шарля Гуно: "Когда мне было двадцать лет, я признавал только самого себя. Тридцати лет я говорил уже "я и Моцарт", сорока – "Моцарт и я", а теперь я говорю уже только "Моцарт"".

С шедевром австрийского композитора слушателей познакомят ведущие солисты московских музыкальных театров, Национальный филармонический оркестр России и Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под управлением Владимира Спивакова.

Большая месса Моцарта — 26 января в 19:00 в Светлановском зале ММДМ.