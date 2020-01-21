Пьяный мигрант атаковал рейсовый автобус в Новой Москве

Пьяный мигрант напал на рейсовый автобус в Новой Москве и едва не добрался до водителя, но тот заблокировал двери и укрылся в салоне, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Хулигана сняли на видео.

Что двигало 51-летним приезжим, никто из пассажиров общественного транспорта так и не понял. Сам он после задержания тоже не смог объяснить мотива, поскольку был сильно пьян.

На кадрах видно, как мужчина пытается локтем разбить лобовое стекло автобуса, но безуспешно. Тогда он переключается на дворник — тот сопротивления не оказал и быстро очутился в руках у дебошира. Стараниями супруги мужчина отвлекся от мести и скрылся в темноте.

Материальный ущерб оценили в 35 тысяч рублей. Вандала отпустили под подписку о невыезде.