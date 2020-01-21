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Коронавирус 39 минут назад

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21 января 202016:04 Александр Балицкий

Коронавирус распространяется: Роспотребнадзор советует не ездить в Ухань

Коронавирус распространяется: Роспотребнадзор советует не ездить в Ухань

Роспотребнадзор рекомендует туристам, выезжающим в Китай, соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок в Ухань из-за обнаруженного там нового типа коронавируса 2019-nCoV.

В похожих на космические скафандры костюмах врачи китайского Хуэйчжоу транспортируют больного так, чтобы исключить даже малейший контакт. Ведь если еще накануне считалось, что новым коронавирусом можно заразиться только от животного, теперь уже официально доказано: опасная инфекция передается от человека к человеку. Медики — первые в зоне риска. В Ухани как минимум 15 случаев заражения медперсонала.

"Полученные нами данные подтвердили, что заболевание распространяется среди людей. Мы располагаем такими доказательствами. Например, два пациента в Гуандуне, проживающие в разных домах, не были в Ухани, но заразились от своих родственников, которые приехали из этого города", — говорит Чжун Наньшань, академик китайской инженерной академии.

А ведь всего неделю назад казалось, что с вирусом удалось справиться. Но то, с какой скоростью распространяется инфекция по Китаю последние два дня, вызывает не просто тревогу. Более 200 зараженных (в том числе, и в Пекине), в Ухани уже шестой случай смерти. Ночью здесь создали специальный чрезвычайный штаб.

"Я думаю, что для Ухани распространение вируса находится на ранней стадии. Однако нам необходимо быть в состоянии повышенной готовности. Вспышка может быть полностью остановлена, если будут приняты соответствующие меры", — считает Цзэн Гуан, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Вот только что это за меры, пока никто не знает. Природа вируса до конца не изучена. Вакцины еще не существует. Над этим бьются лучшие вирусологи. Китайские специалисты в постоянном контакте с зарубежными коллегами.

- Да, новости тревожные. Но ведь что-то похожее уже было 10 лет назад с атипичной пневмонией. Я тогда не заразился, и сейчас, думаю, тоже все будет хорошо.

- Да, мы слышали, что вирус стремительно распространяется, но ехать же все равно надо!

И едут миллионы. Перед новым годом в Китае самая массовая в мире миграция — сезон Чуньюнь — и его не отменить. Оттого специальные карантинные посты во всех зонах прилета. Пассажирам измеряют температуру, стараясь выявить каждого даже с малейшим подозрением на недомогание. Тем более, что и борьба с вирусом вышла на высший государственный уровень — глава КНР Си Цзиньпин распорядился не допустить массовой эпидемии. На улицах снова начали носить медицинские маски.

При входе в пекинскую поликлинику установлен автомат, где продаются защитные медицинские маски. Ажиотаж такой, что приходится постоянно привозить новые и загружать в аппарат. При этом объявлений, где бы говорилось об опасности нового коронавируса для здоровья человека, в поликлинике нет. А вот медицинский персонал, после того как стало известно, что вирус все-таки передается от человека к человеку, облачился в специальные защитные костюмы.

От оперативности эпидемиологов во многом и зависит, насколько быстро смогут создать вакцину для заболевания, которое уже фиксируют и за пределами Китая. В таких тревожных условиях Всемирная организация здравоохранения собирает в Женеве экстренное заседание.

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