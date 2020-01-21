Неизвестная болезнь косит китайцев: поездки в Поднебесную лучше отменить

Российским туристическим фирмам рекомендовано предупреждать своих клиентов о вспышке нового смертельного коронавируса в Китае, сообщила в эфире "60 минут" из Благовещенска корреспондент ВГТРК Светлана Дегтярева.

"Если поездку отменить невозможно, то необходимо хотя бы соблюдать меры профилактики: избегать присутствия в местах большого скопления людей и пользоваться медицинскими масками", — рассказала о мерах безопасности журналист.

На границе с Китаем круглосуточно ведется мониторинг въезжающих пассажиров: на всех пунктах пропуска в аэропорту и на таможне установлены тепловизоры. Специальные изоляторы в местных инфекционных больницах готовы принять пациентов с подозрением на коронавирус.

Пока случаев заболеваний коронавирусом в Благовещенске не зафиксировано. В Амурской области обстановка спокойная. Специалисты Роспотребнадзора пока не бьют тревогу по поводу новой смертельной угрозы, они заверяют, что ситуация находится под контролем.

В предстоящие две-три недели ожидается снижение пассажиропотока с Китаем: в Поднебесной будет отмечаться восточный Новый год. В это время граждане КНР стремятся уехать из России, чтобы встретить Новый год с семьей, пояснила Светлана Дегтярева. В Россию они вернутся только к середине февраля. ВОЗ уже предупредила о возможности распространения инфекции за пределы Китая.

Вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV вспышка тяжелой формы пневмонии зарегистрирована в Китае в конце декабря 2019 года. Вирус передается от человека к человеку, но никакого лекарства от коронавируса пока не найдено.

Всего заболел 291 человек. В больницах под присмотром врачей находятся 227 человек. Из них 51 пациент в тяжелом состоянии, а 12 – в критическом. Жертвами вируса стали шестеро.

Минздрав России объявил о работе над экспресс-тестом для выявления опасного коронавируса.