Женщина два дня просидела на кухне из-за злой кошки, которая не выпускала ее

Жительница Архангельска оказалась заблокированной на два дня из-за разъяренной кошки, которая не выпускала ее из кухни. Помочь женщине смогли прохожий и сотрудники службы спасения.

Инцидент произошел 17 января и только 19 января хозяйка квартиры смогла выбраться "из заключения". Дело в том, что как только женщина пыталась покинуть помещение, взбесившаяся кошка нападала на нее.

Как сообщает "Двина-Информ", жительница Архангельска обратилась с просьбой о помощи к местному прохожему. Тот, в свою очередь, вызвал спасателей. Сотрудники службы по лестнице поднялись к окну квартиры, чтобы проникнуть внутрь. Спасатели поймали кошку с помощью одеяла. Животное поместили в переноску, которую передали хозяйке, сообщается на сайте ведомства.

Как кошка ведет себя в настоящее время, не уточняется. Известно, что женщина не пострадала от действий разъяренного животного и не нуждалась в медицинской помощи.