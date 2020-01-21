Вечно молодому гардемарину Дмитрию Харатьяну - 60

Поздравления принимает Дмитрий Харатьян: трудно поверить, но ему исполнилось 60. Телеграмму народному артисту России направил президент. Многогранный талант, обаяние и достоинство, умение быть достоверным в разных работах — за это Харатьяна и любят миллионы зрителей. Но настоящую славу актеру принесли легендарные "Гардемарины".

- Это мой дедушка Олег Петрович, это его отец, это — брат моего дедушки, который был гардемарином.

Его прадед, унтер-офицер Русского императорского флота, служил на легендарном линкоре "Петропавловск". Когда в 88-м Харатьян приступил к съемкам фильма "Гардемарины, вперед!" и сыграл Алешу Корсака, он еще не догадывался, что учеником навигацкой школы в действительности был его прадед.

"Но тогда, в свои 26-27 лет, я этого не знал. И потом, спустя время, я понял, что это, наверное, какой-то зов предков, может быть — мне кажется, что мне помогли они как-то, мои ангелы-хранители", — говорит он.

Судьба будто оберегала Харатьяна на протяжении всей творческой биографии. Первая слава пришла еще в школе: фильм "Розыгрыш" в 16 лет сделал его знаменитым на весь Союз. И даже в лихолетье, когда снимали уже мало, Харатьян оставался в кино на главных ролях.

Его герои — неисправимые романтики, идеалисты в вечном поиске смыслов, доблестные защитники родины. Но даже и хулиганы в его исполнении выглядят положительными героями. Дмитрий Харатьян сыграл более 100 ролей в кино.

"В тот момент, когда мы с ним познакомились, никто не предполагал этого в тоненьком, очень осторожном и не очень уверенном в себе молодом артисте. И эти его первые песнопения сразу поразили всех", — рассказывает народная артистка России, режиссер Светлана Дружинина.

"Он не стареет, несмотря на то, что ему уже 60. Он может играть совершенно молодых людей — главное, душой молодых", — говорит народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Дмитрий Харатьян, на киноприключениях которого выросло не одно поколение, сегодня руководит своей театральной школой гардемаринов и снимается в четвертой и пятой частях киноэпопеи про доблестных морских офицеров.