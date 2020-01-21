Ковалев против модели. Новые обвинения против боксера

Российский боксер-профессионал Сергей Ковалев остается в центре скандала, связанного с обвинениями против него от американской модели Джейми Фронтц. Девушка подала уже несколько исков против спортсмена, который, по ее словам, жестоко избил ее после отказа в сексе.

Фронтц снова подтвердила суду, что проводила время с боксером в арендованном коттедже Биг-Бер-Лэйк, что в штате Калифорния. До поры все было нормально, но затем Ковалев потребовал от нее сексуальных услуг, а получив отказ, начал избивать.

"Ковалев ударил меня так сильно, что мой нос буквально взорвался, — цитирует слова потерпевшей издание TMZ Sports. – Кровь была везде. В коттедже, на стенах, на коврике. Везде".

Сразу после первого иска со стороны модели Ковалев был задержан и отпущен под залог. Затем после нескольких заседаний суд обязал боксера выплатить девушке 650 тыс. долларов, но, как сообщила очередному судье Фронтц, она получила только 250 тысяч. Судебное дело в отношении россиянина продолжается и если его вина будет доказана, то спортсмену грозит до 4 лет тюрьмы.