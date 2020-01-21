Под защитным колпаком: перевозка больного новым типом пневмонии попала на видео

Общее количество заболевших новым типом коронавируса в Китае стали 291 человек. К настоящему времени известно о шести скончавшихся. Для предотвращения распространения болезни в стране предприняты беспрецедентные защитные меры.

Для выявления пневмонии в аэропортах и на вокзалах страны установлены специальные детекторы, пассажиры поездов и самолетов проверяются индивидуальное. В городе Ухань, где зарегистрирована большая часть заболеваний, людей проверяют на улице и в торговых центрах.

В свою очередь, лечебные заведения принимают все возможные меры для изоляции больных. Так, житель Хойчжоу снял на видео транспортировку пациента, предположительно, с пневмонией нового типа: больного перевозили на каталке под защитным колпаком.