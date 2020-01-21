Плевала и махала кулаками: женщина напала на школьников в раздевалке

Жительница Пскова решила устроить разборки со школьниками, которые якобы разбили телефон ее дочери. Для этого женщина ворвалась в раздевалку с учениками и устроила дебош. Теперь она привлечена к административной ответственности.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошел 14 января. В школу женщине разрешил пройти вахтер, поскольку та предъявила паспорт и сказала, что хочет поговорить с одним из преподавателей. В результате мать одной из учениц ворвалась в мужскую раздевалку. Там женщина заявила, что кто-то из подростков разбил стекло телефона ее дочери, плевалась в школьников и угрожала физической расправой, требуя возместить ущерб. Кроме того, жительница Пскова осыпала несовершеннолетних нецензурной лексикой, махала кулаками перед их лицами.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МВД по Псковской области, информация о случившемся поступила из медицинского учреждения, куда попал один из учеников — мальчик получил от женщины удар в живот.

В настоящее время жительница Пскова привлечена к административной ответственности за причинение побоев и мелкое хулиганство.

Как сообщает "Псковское агентство информации", власти города отреагировали на случившееся. Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов поручил усилить контроль за пропускным режимом в учреждениях образования. Кроме того, к работе с данной ситуацией подключили психологов.