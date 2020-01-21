Приморский Робин Гуд угнал машину, подстрелив продавца из арбалета

Арбалет помог жителю Хабаровского края угнать внедорожник во Владивостоке, сообщили в пресс-службе приморского управления МВД.

Мужчины заранее договорились о встрече 17 января на Русской улице — потенциальный покупатель хотел посмотреть на Toyota Land Cruiser Cygnus. Машина его устроила, однако в ходе обсуждения деталей сделки он неожиданно вытащил арбалет и выстрелил в грудь 37-летнему владельцу внедорожника, а сам сел за руль и скрылся. Пострадавший самостоятельно вызвал медиков, а те уже дозвонились до полиции.

Далеко уехать злоумышленнику не удалось — вскоре наряд ППС остановил машину на улице Кутузова. На допросе он сознался в содеянном.

Мужчину взяли под стражу, ему грозит до 12 лет по статье "Разбой, совершенный в крупном размере".