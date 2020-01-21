Подросток угнал три машины, возвращаясь домой с дискотеки

В Ханты-Мансийском автономном округе 16-летний юноша угнал три автомобиля, пытаясь добраться до дома после дискотеки. Ни на одном из них парень не сумел доехать до своего села, в итоге возвращаться ему пришлось пешком, а на следующий день домой к нему пришли полицейские.

Житель поселка Пионерский признался в угоне. По его словам, он приехал на дискотеку в соседний поселок на такси, а после мероприятия решил прогуляться. Замерзнув, он стал искать машину, на которой можно было бы уехать домой.

"На пути ему попалась автомашина марки ВАЗ-2114, двери которой были не заперты, ключи находились в замке зажигания. Проехав на ней около 200 метров, он съехал в кювет, – рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре. – Забрав ключи от транспортного средства, он сел за руль ВАЗ-2113, в котором также находились ключи, а двери не были закрыты на центральный замок. На нем он попытался сдать назад, но застрял в сугробе".

Спустя некоторое время парень снова набрел на ВАЗ-2114, имеющимися ключами открыл багажник и через него пробрался в салон машины. Юноше снова повезло: в замке зажигания оказались ключи. Однако очередная попытка угона успехом не увенчалась – парень снова въехал в сугроб и решил идти домой пешком.

Полиция возбудила уголовные дела о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

6 января сообщалось о случае угона в Улан-Удэ: там мужчина, никогда не имевший водительских прав, угнал автомобиль у знакомой и несколько дней катался на нем по городу. Когда машину стали преследовать сотрудники ГИБДД, из нее на ходу выпрыгнули пассажиры.