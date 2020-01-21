Australian Open. Халеп идет дальше, несмотря на травму

На первом в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии, — завершился второй игровой день. Все ведущие спортсмены, которых называли " бумажными" фаворитами, свои стартовые матчи выиграли.

Пожалуй, более других своих болельщиков заставила поволноваться экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп. "Посеянная" в Мельбурне четвертой, она во время встречи с американкой Дженнифер Брэди упала и повредила запястье. Тем не менее, румынка победила – 7:6, 6:1.

Результаты других матчей с участием сильнейших теннисисток: Каролина Плишкова (Чехия, "посев" №2) – Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 7:5, Элина Свитолина (Украина, №5) – Кати Болтер (Великобритания) – 6:4, 7:5, Белинда Бенчич (Швейцария, №6) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 7:5.

В мужской части турнира все трое игроков, входящие в Топ-8, уверенно разобрались с соперниками, затратив минимальное число сетов: Рафаэль Надаль (Испания, №1) – Уго Делльен (Боливия) – 6:2, 6:3, 6:0, Доминик Тим (Австрия, №5) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 7:5, 6:2, Александр Зверев (Германия, №7) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:4, 7:6, 6:3.