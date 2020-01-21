Комитет по госстроительству вынес поправки к Конституции на Совет Думы

Принять в первом чтении законопроект президента о поправках к Конституции рекомендовал думский комитет по конституционному законодательству и госстроительству. Предложено рассмотреть законопроект на Совете Думы 23 января.

Президент России Владимир Путин внес законопроект о конституционных поправках в Госдуму 20 января. В нем учтены положения Послания президента Федеральному Собранию, напоминает "Интерфакс". Среди законодательных новелл – исключение слова "подряд" из текста статьи о двух президентских сроков. По поправкам, президентом России может стать любой достигший 35 лет гражданин, проживавший в стране не менее 25 лет. При этом он не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Это требование не касается тех, кто имел гражданство другого государства или его части, если оно принято в состав Российской Федерации по федеральному закону. Это, в частности, касается живущих в Крыму россиян.

Иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства не должны также иметь главы российских субъектов, члены Совета Федерации, думские депутаты, глава правительства, вице-премьеры и федеральные министры, а также руководители других федеральных органов и судьи.

По новым поправкам в Конституции, президент России назначает председателя правительства, кандидатуру которого по представлению президента утверждает Дума. Президент также может освободить главу правительства от должности. Президент также назначает на должности и освобождает от должности вице-премьеров и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой.

После консультаций с Советом Федерации президент России также назначает на должность и освобождает от должности руководителей органов исполнительной власти, включая федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, общественной безопасности.

Законопроект оговаривает и то, что глава государства вносит в Совет Федерации предложения по назначению кандидатов на должность генпрокурора и его заместителей или предложение по их отставке. Президент после консультаций с сенаторами также назначает или освобождает от должности иных прокуроров, за исключением прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров.

Поправки нацелены и на усиление роли Конституционного суда. Предлагается наделить его возможностью проверять по запросам президента конституционность принятых парламентом законов до их подписания президентом. При этом число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек. В настоящее время в его составе 15 человек, включая председателя и заместителя Конституционного суда.

Для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений российской внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства президент формирует Госсовет. Статус Государственного совета будет определяться федеральным законом.

Также законопроект устанавливает, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше величины прожиточного минимума, а также вводится регулярная индексация размера пенсий.

Еще одна предлагаемая норма – Россия может участвовать в государственных объединениях или передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Если же решения межгосударственных органов противоречат российской Конституции, ущемляют права и свободы россиян, то исполнению они не подлежат.

Поправки подготовлены по итогам заседания специальной рабочей группы.