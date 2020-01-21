В Карачаево-Черкесии школьница отбила женщину от напавшей на нее стаи собак

У вокзала в Черкесске 16-летняя Виктория А. бросилась на защиту женщины, на которую кидалась стая бродячих собак. Днем здесь немало народу, однако никто, кроме старшеклассницы, на помощь несчастной не пришел.

Девушка же отважно била собак ногами и сумкой, и в итоге они убежали.

Затем она побежала в аптеку, оказала женщине первую помощь, вызвала такси и за свой счет отвезла в больницу, где после укусов собак пострадавшей наложили 6 швов.

Она оказалась из Дагестана, поэтому спасительница предлагала женщине временно остаться у них дома, в Черкесске: вдруг сказались бы по дороге какие осложнения?

Пострадавшая тогда лишь поблагодарила спасительницу, и лишь потом, придя в себя, захотела разыскать девушку и отблагодарить.

Помогли в этом соцсети – так и стало известно, что отважной спасительницей Фатимы из Дагестана оказалась старшеклассница из Черкесска.

Девушка в интервью "Комсомолке" сказала, что ничего героического в своем поступке не видит, но о ней теперь говорит вся Карачаево-Черкесия.