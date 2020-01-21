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21 января 202017:50

Чемпионат КХЛ. "Сибирь" дожала челябинский "Трактор"

hcsibir.ru

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В Новосибирске местная "Сибирь" принимала челябинский "Трактор". Игра получилась весьма нервной, и хозяева в концовке добились победы со счетом 5:2.

"Сибирь" очень здорово начала встречу и к 13-й минуте вела 2:0 после точных бросков Логинова и Пуустинена. Однако "трактористы" не собирались сдаваться, постепенно выровняли игру, а в атаке оказались не хуже хозяев. И во втором периоде Гика и Седлак восстановили равновесие.

Впрочем, в концовке второй 20-минутки Шаров снова вывел сибиряков вперед, а в третьем хозяева тщательно сдерживали атаки челябинцев, и смогли не только уберечь минимальный счет, но и усилиями Миловзорова и Саюстова добились внешне более уверенной победы.

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