В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Он выполнял рейс из Краснодара в Нижний Новгород, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Около 17:30 мск самолет успешно сел в аэропорту Платов", – рассказал собеседник агентства. На его борту были 88 пассажиров и пять членов экипажа, о пострадавших не сообщалось.

По предварительным данным, решение о посадке было принято из-за сработавшего датчика расхода топлива.

16 января сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку на недостроенную полосу в столичном аэропорту Домодедово. Лайнер летел в Москву с Ямала, на его борту находились вахтовики. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.