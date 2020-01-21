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Смена правительства 23 минуты назад

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21 января 202020:05

Путин утвердил девятерых заместителей Мишустина

Путин утвердил девятерых заместителей Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Доме правительства представил президенту России кандидатов на посту федеральных министров. Трансляцию вел телеканал "Россия 24". Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому у премьера Мишустина будет девять заместителей, в том числе один из них первый. Путин поздравил их с назначением, отметив, что это для них будет серьезным испытанием.

В новом составе кабинета министров России немало новых лиц. Это люди, которые никогда раньше не занимали посты федеральных министров и вице-премьеров. Однако у каждого из них за плечами огромный опыт работы.

Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, сменив на этом посту Антона Силуанова. Силуанов, при этом, вероятно, сохраняет за собой пост министра финансов. Андрей Белоусов долгое время был помощником президента России по экономическим вопросам. Он доктор экономических наук и автор многих научных статей и публикаций. Да и работа в правительстве ему тоже хорошо знакома.

С 2012 по 2013 годы Белоусов был министром экономического развития. В последнее время часто поднимал вопрос ускорения темпов роста российской экономики, а именно это поставил целью в своем Послании Федеральному Собранию президент.

"Мы должны обогнать Германию, — отмечал Андрей Белоусов. — А дальше всего четыре страны, которые надо догнать — США, Китай и Японию".

Вице-премьером нового правительства стал Марат Хуснуллин. Ему 53 года, родом он из Казани. По специальности экономист, в 1990 году закончил Казанский государственный финансово-экономический институт. А в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию.

В начале 2000-х годов Марат Хуснуллин возглавлял министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. За это время в Казани были успешно построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты, впоследствии ставшие аренами Универсиады-2013. В ноябре 2010 года Хуснуллин стал руководителем департамента городского строительства Москвы, вскоре после этого был назначен заместителем мэра. Здесь он курировал вопросы градостроительной политики и строительства.

С 2014 года Хуснуллин руководил также проектом по реконструкции спорткомплекса "Лужники" и прилегающей инфраструктуры. В 2018 под руководством Хуснуллина полностью реализован проект парка в Зарядье.

Вице-премьер Виктория Абрамченко до сегодняшнего дня возглавляла Росреестр. После окончания Красноярского аграрного университета она работала в Роскомземе. С ведомствами, которые занимаются кадастром, регистрацией и землеустройством, связана практически вся ее карьера.

В 2015 году Абрамченко стала статс-секретарем — заместителем Министра сельского хозяйства, а годом позже перешла на должность вице-министра экономического развития — руководителя Росреестра.

Вице-премьером, курирующим спорт, назначен Дмитрий Чернышенко. Он сменяет на этом посту Ольгу Голодец. Дмитрий Чернышенко — известный в стране и за рубежом спортивный менеджер. Ему 51 год. Он возглавлял Организационный комитет зимней Сочинской Олимпиады и Паралимпийских игр 2014 года. В ноябре того же года Дмитрий Чернышенко стал президентом и председателем правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

С января 2015 года Чернышенко возглавляет "Газпром-медиа холдинг". В 2019 году он второй раз подряд вошел в список 500 самых влиятельных медиаперсон в мире.

Также вице-премьером правительства стал Алексей Оверчук. В Федеральной налоговой службе он также был заместителем Михаила Мишустина.

Свои посты вице-премьеров в новом правительстве под председательством Мишустина сохранили Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов.

Вице-премьером и главой аппарата правительства назначен Дмитрий Григоренко. В предыдущем правительстве у экс-главы кабмина Дмитрия Медведева было десять заместителей.

15 января 2020 года после оглашения Послания президента Федеральному Собранию, правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Указ Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина премьером вышел день спустя. Между тем, по Конституции, председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку кабмина, подчеркнул, что правительство само ушло в отставку после того, как прозвучали основные тезисы Послания президента. Так Песков ответил на отдельные утечки в прессе, согласно которым Путин уволил министров за критическое отношение к своему Посланию на этапе подготовки.

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