Жителей Челябинска возмутило равнодушие мужчины, перешагнувшего умирающую кошку

Равнодушие мужчины, который спокойно прошел мимо умирающей кошки, возмутило многих жителей Челябинска. Эта история в очередной раз заставляет обратить внимание на беспомощных животных, чья жизнь зачастую полностью зависит от человека.

Как сообщает ГТРК "Южный Урал", умирающая кошка передвигалась из последних сил навстречу мужчине, словно лишь в нем видела свое спасение. Прохожий не спеша прошел мимо, лишь слегка посмотрев на погибающее животное.

К счастью пострадавшего четвероногого, его заметил другой человек. Евгений Дягилев не остался равнодушным и сразу же набрал номер приюта, сотрудники которого отвезли кошку в ветеринарную лечебницу. По словам мужчины, животное было в крови и смотрело на него такими глазами, что не помочь ему было просто невозможно.

Ветеринары диагностировали у пострадавшей кошки множественные переломы, некроз тканей, перелом таза и сепсис. Одну лапу ей пришлось ампутировать. Кроме того, животное потеряло много крови. Изначально его состояние было критическим, но, к счастью, в ситуации появились положительные изменения.

Как рассказала ветеринар Нина Ледина, в настоящее время кошка с каждым днем идет на улучшение. Ей ставят капельницы и делают перевязки. У животного даже появилось имя — Дорожка. Именно такое прозвище пострадавшему четвероногому дали интернет-пользователи. Совсем скоро кошка должна окончательно прийти в себя, после чего отправится в приют. Остается надеяться, что Дорожке повезет и она обретет хороших хозяев.

Ранее стало известно об удивительном спасении во Владимире. Неизвестный расстрелял собаку из пневматики, в результате чего та получила множественные ранения. Волонтеры и ветеринары смогли помочь животному.