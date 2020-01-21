Новый американский посол прогулялся с семьей по Москве

Новый посол США в РФ Джон Салливан в свои первые выходные в Москве прогулялся по городу с семьей и ознакомился с достопримечательностями города.

Об этом общественность проинформировали в американском посольстве на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Сообщается, что выходные в столице России выдались солнечные и 60-летний Салливан с удовольствием познакомился с московскими кафе, посетив также Красную площадь и Арбат.

Салливан прилетел в Москву 16 января 2020 года, сменив на посту 59-летнего Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию в России и сейчас баллотируется в губернаторы американского штата Юта.