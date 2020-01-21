РФС против Прядкина. Выборы в премьер-лиге прошли с нарушениями

Российский футбольный союз изучает ситуацию с переизбранием Сергея Прядкина президентом Российской премьер-лиги. Как сообщают инсайдеры, руководители РФС считают, что выборы прошли с нарушениями регламента и могут быть признаны недействительными.

Ряд влиятельных чиновников РФС во главе с президентом организации Александром Дюковым остались недовольны тем, как РПЛ провела перевыборы, сообщает издание "Известия". Как сообщалось, 16 января гендиректор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров предложил переизбрать Прядкина на новый срок. И клубы согласились

Теперь в главном футбольном ведомстве страны ищут доводы, чтобы признать процедуру переизбрания недействительной. Трудно предположить, как дальше будут развиваться события, но, похоже, что демонстративно безальтернативные перевыборы Прядкина не вызвали у РФС ответного энтузиазма.