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21 января 202020:03 Юлия Шустрая

Атака коронавируса продолжается: в Китае ужесточили меры предосторожности

Атака коронавируса продолжается: в Китае ужесточили меры предосторожности

Число заболевших новым типом коронавируса в Китае превысило триста человек. Скончались уже шестеро. Расширяется и география — Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд, а также, пока предположительно, зараза есть на Филиппинах и в Сингапуре. Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают — атака вируса продолжится. Какие меры предпринимают в Китае? 

После приземления пассажиры не сразу могут попасть в аэропорт Внуково. На борт поднялись сотрудники Роспотребнадзора и с тепловизором прошли через весь салон. Так они проверяют, не привез ли кто из Китая, кроме сувениров, повышенную температуру, которая может быть одним из симптомов коронавируса. В Поднебесной уже умерли несколько человек.  В России предпринимают все меры, чтобы не допустить вирус в страну.

"В международном аэропорту Шереметьево усилен санитарно-карантинный контроль. Специалисты карантинного пункта выходят на борт воздушного судна, чтобы проверить лиц, прибывающих из Китая. Они осуществляют дистанционную термометрию для измерения температур пассажиров, прибывающих из данной страны. Все проходит штатно. Лица с повышенной температурой не выявлялись", — рассказал и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребндзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево Сергей Калинин.

Такие проверки проходят во всех аэропортах, принимающих рейсы их Китая. Аналогичные меры приняты в Японии, КНДР, Австралии и ряде других стран.


В Китае, где и началась вспышка, уже есть жертвы. Природа вируса пока не изучена. Вакцины не существует. Над этим бьются лучшие вирусологи. Китайские специалисты находятся в постоянном контакте с зарубежными коллегами.

"Новый коронавирус, который уже имя получил, не совсем новый. До этого был другой вирус — атипичная пневмония. Атипичная в том, что сразу она очень тяжелая, с осложнениями, с летальным исходом. Текущий вирус от предыдущего отличается последовательностью нуклеиновой кислоты. Он отличается от коронавируса ближневосточного, респираторного. Уже начато создание диагностикума, чтобы можно было точно идентифицирровать, с чем имеем дело, поскольку начальные симптомы одинаковые", — прокомментировал ситуацию врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Размножаться опасный вирус начал в морепродуктах. Сначала медики считали, что заразиться коронавирусом можно только от животного, теперь же установлено — инфекция передается от человека к человеку. Уже более десятка медиков в китайском Ухане заразились от своих пациентов. Меры предосторожности сильно ужесточили. Врачи в похожих на космические скафандры костюмах переносят больного на носилках. Поверх них — непроницаемая барокамера. При этом не допускается никаких контактов.

"Я думаю, что для Уханя распространение вируса находится на ранней стадии. Однако нам необходимо быть в состоянии повышенной готовности. Вспышка может быть полностью остановлена, если будут приняты соответствующие меры" — рассказал главный эпидемиолог китайского "ентра по контролю и профилактике заболеваний Цзэн Гуан.

"Полученные нами данные подтвердили, что заболевание распространяется среди людей. Мы располагаем такими доказательствами. Например, два пациента в Гуандуне, проживающие в разных домах, не были в Ухане, но заразились от своих родственников, которые приехали из этого города", — сообщил академик Китайской инженерной академии Чжун Наньшань.

Перед новым годом в Китае массовая миграция — сезон чуньюнь, и его не отменить. Во всех зонах прилета — специальные карантинные посты. Пассажирам измеряют температуру. Под подозрением те, кто имеет даже незначительное недомогание. Создан специальный чрезвычайный штаб. На улицах люди снова носят медицинские маски. В России такой необходимости пока нет. Достаточно более простых мер безопасности.

"Мы не рекомендуем посещать рынки, где продают живых животных, не рекомендуем посещать зоопарки. Пищу следует употреблять только термически обработанную, воду — только бутилированную. Необходимо пользоваться средствами для защиты органов дыхания — это маски. Нужно стараться не посещать места массового скопления людей, мыть руки. Такая простая мера как мытье рук может оказать существенное влияние после посещения улицы. Конечно, при первых симптомах необходимо обратиться в медицинское учреждение", — посоветовала заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлия Демина.

Первые симптомы вируса — это повышение температуры, кашель и общее недомогание. Именно такие довольно распространенные признаки делают вирус очень опасным. Сроки, в которые удастся справиться с инфекцией, напрямую зависят от ответственности граждан и оперативности эпидемиологов. Сейчас ученые уже работают над созданием вакцины. Учитывая серьезность ситуации, Всемирная организация здравоохранения объявила об экстренном заседании в Женеве.

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