Олег Матыцин займет пост министра спорта в новом правительстве

Олег Матыцин возглавит министерство спорта в новом правительстве России. Он заменит на этом посту Павла Колобкова. Указа о назначении Матыцина подписал президент России Владимир Путин.

Сформирован состав нового правительства России. Пост министра спорта занял 55-летний Олег Матыцин, занимавший до недавнего времени должности президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и почетного президента Российского спортивного студенческого союза.

Олег Васильевич Матыцин – мастер спорта по настольному теннису. Призер чемпионатов СССР и Спартакиады народов СССР, победитель Универсиады и чемпион мира среди студентов. После завершения карьеры Матыцин работал в Государственном институте физической культуры (в настоящее время Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма). С 2001 по 2006 годы был ректором университета, а 2006 по 2015 был президентом университета.