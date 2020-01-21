КХЛ. "Спартак" проиграл в Минске

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге сыграно три встречи. Московский "Спартак" уступил одному из аутсайдеров Западной конференции минскому "Динамо" с результатом 3:4.

В Нижнекамске гостем "Нефтехимика" был "Автомобилист" из Екатеринбурга. Основное время завершилось вничью 1:1. На шайбу Мэтта Уайта гости ответили голом Дениса Бодрова. Пять минут дополнительного времени победителя не выявили, а буллиты лучше исполнили хоккеисты "Автомобилиста".

В Нижнем Новгороде "Торпедо" нанесло поражение ярославскому "Локомотиву" 3:1. У победителей отличились Артем Алиев, Андрей Белевич и Сергей Гончарук. В составе "Локомотива" единственную шайбу забросил Владимир Ткачев.

В Минске местное "Динамо" нанесло поражение московскому "Спартаку" 4:3. Выиграть динамовцам помогли шайбы Игоря Мартынова, Шейна Принса, Евгения Дадонова и Александра Кагаров. У "Спартака" по разу отличились Илья Зубов, Робин Ганзл и Каспар Даугавиньш.