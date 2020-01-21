"Это самоубийство": Захарова прокомментировала статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную Второй мировой войне. Дипломат назвала ее очередной попыткой переписать историю, а также самоубийством автора.

На своей странице в Facebook Захарова написала длинный пост, в котором раскритиковала статью Моравецкого. По словам представителя МИДа, посвящая материал Холокосту, премьер Польши сделал его основной сутью несколько ложных тезисов. Захарова отметила, что ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, которые рассуждают на тему Второй мировой войны. Моравецкий написал о якобы 45 годах советской оккупации, которая стоила миллионов жизней. При этом дипломат отмечает, что Советский Союз наоборот приступил к масштабной программе по восстановлению экономики страны, разрушенной гитлеровцами. Захарова подчеркнула, что именно благодаря СССР Польша получила земли, ранее принадлежавшие Германии, а также вошла в число стран-учредителей ООН.

Представитель МИДа обратила внимание на еще одну ложь Моравецкого, которая заключается в том, что Красная армия якобы не освобождала Варшаву. При этом Захарова отметила, что десятки монографий и научных трудов, основанных на документах, доказывают подвиг советских солдат.

В заключении поста дипломат заявила, что материал Моравецкого это не статья, а "настоящее самоубийство" в виде четырех страниц, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека.

Польский политик в статье для Politico повторил тезисы, согласно которым режимы Советского Союза и Германии были равнозначны. Моравецкий утверждает, что якобы без ресурсов и военной поддержки со стороны СССР Берлин не смог бы восстановить армию, разгромить Польшу, Францию, а также подготовиться к Холокосту. Кроме того, автор статьи считает, что Красная армия якобы "смотрела на агонию Варшавы" в 1944 году во время восстания, при этом Иосиф Сталин не отдал приказ помочь городу.

Ранее Мария Захарова уже комментировала действия польской стороны. Например, дипломата удивил отказ Варшавы праздновать освобождение от фашистов. Также представитель МИДа прокомментировала резолюцию Сейма, в которой говорится о равной причастности СССР и Германии к началу Второй мировой войны.