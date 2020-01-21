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21 января 202022:22

КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби

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В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще пять встреч. В Москве встречались два лидера Западной конференции ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга. Победу с результатом 3:2 одержали хозяева.

Питерские армейцы вели в счете 1:0 и 2:1 после бросков Василия Подколзина и Максима Карпова, но последнее слово осталось за москвичами – 3:2. Первую и третью шайбы забросил Сергей Толчинский. Второй гол на счету Константина Окулова. ЦСКА набрал 74 очка у упрочил лидерство в Западной конференции. У СКА 70 очков.

Лидер Восточной конференции казанский "Ак Барс" играл в Москве с "Динамо" и добился победы с результатом 2:0. По шайбе забросили Станислав Галиев и Кирилл Петров.

В Хельсинки "Йокерит" не смог оказать сопротивления "Барыск" из Нур-Султана – 1:5. У гостей по разу отличились Даррен Диц, Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Линус Виделль и Дастин Бойд. Единственный гол в составе проигравших записан на счет Ессе Йоэнсуу.

В Подольске "Витязю" и омскому "Авангарду" не хватило 60 минут для выявления победителя. Ничья 1:1. Первыми успеха добились гости, — это сделал Тейлор Бэк. Пекка Йормакка восстановил равновесие. Пять минут дополнительного времени победителя не выявили. Буллиты лучше выполнили хоккеисты "Авангарда".

В Риге местное "Динамо" принимало "Сочи" и проиграло с результатом 1:2. Основное время завершилось вничью 1:1. На гол сочинца Дмитрия Лугина динамовцы смогли ответить голом Александра Прокоповича. Но в овертайме Дэвид Рундблад принес сочинцам победу с результатом 2:1.

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