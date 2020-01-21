Председатель Госдумы: новый кабмин справится с поставленными задачами

Госдума ждет от нового состава правительства шагов по повышению эффективности экономики и борьбе с бедностью, со своей стороны палата готова сделать все для выстраивания эффективного взаимодействия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Надеемся, что новый состав правительства справится с задачами, которые стоят перед нашей страной, гражданами, в вопросах повышения эффективности экономики", — заявил председатель Госдумы в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых. "Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью", — добавил он.

Вячеслав Володин при этом заверил, что Госдума со своей стороны сделает все для того, чтобы эффективно выстроить работу и вместе выйти на решение задач, поставленных президентом в рамках Послания Федеральному собранию.

Комментируя новый состав кабинета министров, Вячеслав Володин указал на то, что правительство серьезно обновилось: "Реализован запрос общества, наших граждан и парламента на более эффективную работу, которую мы все ждем от правительства".

Во вторник президент России Владимир Путин своими указами назначил заместителей председателя правительства РФ, которое возглавил Михаил Мишустин. Всего у нового премьер-министра будет девять заместителей​​​.

Первый вице-премьер теперь Андрей Белоусов, он сменил Антона Силуанова. Но Силуанов сохранил пост министра финансов. Что касается вице-премьеров, аппарат правительства возглавил Дмитрий Григоренко, ранее был Константин Чуйченко. В новом составе Чуйченко занял пост главы Минюста.

Также заместителями председателя правительства назначены Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Сохранили свой пост Юрий Борисов, Татьяна Голикова и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В правительстве серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.