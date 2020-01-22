Олег Матыцин планирует встретиться с представителями WADA и РУСАДА

Новый министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в ближайшее время собирается встретиться с представителями WADA и РУСАДА. Также глава минспорта обозначил главные задачи своего ведомства.

"Основная задача министерства спорта — реализация национальных программ развития спорта и реализация положений послания президента Российской Федерации. А также обеспечение максимальной защиты интересов наших спортсменов в различных аспектах их деятельности", — заявил Олег Матыцин Чемпионат.com.

"Мы должны скоординировать свою деятельность. Президент и председатель правительства сегодня ещё раз подчеркнули, что министерство спорта должно являться координатором всех сфер деятельности, которые так или иначе касаются спорта. После консультаций, безусловно, встретимся. Я всегда открыт к диалогу, тем более что у меня есть международный опыт взаимодействия и с ВАДА, и с МОК, и с международными федерациями", — добавил Олег Матыцин.