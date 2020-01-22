ВОЗ: коронавирус вышел за границы Китая

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в четырех странах мира на 20 января зарегистрировано 282 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, распространившимся из китайского города Ухань.

Так, в Китае подтверждены 278 случаев, два в Таиланде, один в Японии, один в Республике Корея, передает РИА Новости.

Из 278 случаев заражения в Китае 51 человек находится в тяжелом состоянии и 12 человек в критическом состоянии. В настоящее время от болезни скончались 6 человек в городе Ухань.