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22 января 202000:48

Агуэро принес "Манчестер Сити" победу над "Шеффилд Юнайтед"

mancity.com

В английской премьер-лиге проходит 24 тур. Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0.

"Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков". Блестяще играл вратарь "Шеффилда" Дин Хендерсон, отразивший несколько сложнейших ударов. На 35 минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, но Габриэл Жезус не смог переиграть Хендерсона.

Во втором тайме положение не изменилось. "Манчестер" больше атаковал, "Шеффилд" – отбивался. На 68 минуте Хосеп Гвардиола выпустил Агуэро вместо Жезуса. И через пять минут после своего появления на поле лучший бомбардир "горожан" сумел поразить ворота Хендерсона после отличного паса Кевина Де Брейне. Этот гол оказался единственным. "Манчестер Сити" набрал 54 очка и прочно занимает второе место. От лидера – "Ливерпуля" чемпион отстает на 13 очков и опережает "Лестер" на 6 очков.

"Эвертон" уверенно выигрывал у "Ньюкасла" 2:0 благодаря гола Мойзе Кена и Доминика Калверта-Льюина. Но в уже добавленное время команда Карло Анчелотти пропустила два мяча. Оба раза отличился вышедший на замену французский защитник Флориан Лежен. В итоге ничья 2:2. "Астон Вилла" также в добавленное время выиграла у "Уотфорда" 2:1. "Кристал Пэлас" проиграл дома "Саутгемптону" 0:2, а "Борнмут" на своем поле оказался сильнее "Брайтона" 3:1.

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