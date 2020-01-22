На Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж

Жилищный ажиотаж на Дальнем Востоке вызвала ипотека под два процента. Льготные кредиты начали выдавать только в декабре, и за неполные два месяца жители региона подали в банки 4,5 тысячи заявок.

Уже подписаны более 400 ипотечных договоров. Средняя сумма займа превысила 3,5 миллиона рублей.

"Интерес к ней значительный. Все-таки программа действует небольшое время: люди пока смотрят, примеряются к объектам недвижимости, — говорит Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ. — Не забываем, что Дальний Восток — это малое предложение нового жилья, довольно большое предложение изношенных квартир. Люди сейчас в процессе поиска".

О введении льготной ипотеки для жителей Дальневосточного федерального округа заявил Владимир Путин в сентябре. Подать заявку на кредит под два процента могут молодые семьи, в которых супругам не исполнилось 35 лет. Максимальный размер займа — шесть миллионов рублей, срок не более 20 лет.

Получить такой кредит можно и под строящееся жилье, и под квартиру на вторичном рынке, и под строительство дома на "дальневосточном гектаре".

"Порядка 95 процентов из дальневосточной ипотеки идет на покупку жилья в новостройках и около 5 процентов — на готовое жилье", — говорит Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

По данным Минвостокразвития, в 2019 году почти 20 тысяч молодых дальневосточных семей стоят на учете на улучшение жилищных условий. Льготная ипотека поможет им. Но ещё одна цель программы — привлечь на Дальний Восток молодежь из других частей России.

Сейчас заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры принимают семь банков, для строительства дома "дальневосточном гектаре" — три кредитных учреждения. Всего в программе будут участвовать 14 банков, все они будут доступны с конца февраля.

Наибольший интерес к льготной ипотеке отмечают в шести дальневосточных регионах: Хабаровский край, Сахалин, Приморский край, Амурская область, Бурятия, Якутия.

"Буквально перед нашим разговором смотрел статистику по росту цен в Дальневосточном округе. Пока что есть даже отставание по средним данным по стране", — говорит Игорь Ларин, директор по кредитным продуктам банка Дом.РФ.



Но не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России сейчас эксперты отмечают рост интереса к ипотеке. Хотя в начале 2019 года было сокращение объема выдаваемых кредитов. Но по итогам года показатели почти вернулись на уровень 2018-го.

Во второй половине года Банк России начал поступательно снижать ключевую ставку, вслед за ней начала падать и стоимость займов, что привлекло потенциальных покупателей.