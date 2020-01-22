В Нидерландах задержан мужчина - за сексуальные и физические издевательства над своими детьми

СМИ Нидерландов сообщили, что прокуратура страны обвинила 67-летнего мужчину в сексуальных надругательствах, которым подвергались двое из его девяти детей.

Геррит Ян ван Д​​​. на протяжении девяти лет жил с детьми в полной изоляции в подвале фермерского дома.

Надругательства над одним из детей происходили с ноября 2002 года по ноябрь 2006 года, над другим — с августа 2004 года по август 2008 года. На момент преступления дети не достигли возраста 16 лет.

По признаниям мужчины, он был убежден, что дети одержимы духом его покойной жены, сообщает РИА Новости.

Кроме обвинений в сексуальном надругательстве, мужчину подозревают в жестоком обращении, причинении вреда здоровью и незаконном лишении свободы в отношении всех его детей в период с сентября 1989 года по октябрь 2019 года.

Все дети признались, что отец наказывал их физически, считая, что в них вселился злой дух.

Осенью 2019 года в провинции Дренте на северо-востоке Нидерландов полиция обнаружила мужчину и шестерых его детей от 18 до 25 лет, которые как минимум девять лет жили в подвале фермерского дома. Один из детей сбежал из дома. Хозяин местного бара помог молодому человеку и вызвал полицию.

На ферме полиция задержала не только отца семейства, но и еще одного мужчину 58 лет.

Установлено, что семья принадлежит к религиозному движению "Церковь объединения". Ее последователей называют "мунистами" по имени создателя –Мун Сон Мёна.