"Челси" и "Арсенал" выдали результативную ничью

В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" прошел матч 24 тура английской премьер-лиги между столичными "Челси" и "Арсеналом". Встреча завершилась вничью 2:2.

"Челси" был активнее в первом тайме и не случайно именно он первым добился успеха. Бывший защитник "синих", а ныне игрок "Арсенала" Давид Луиз сбил в штрафной площадке Тэмми Абрахама, и Жоржиньо реализовал 11-метровый. Сам же Давид Луиз получил красную карточку. "Челси" мог не раз и не два развить успех, но мяч так и не влетел в ворота Бернда Лено.

"Канониры" отыгрались из-за ошибки Ноголо Канте, потерявшего мяч на ровном месте. Габриэль Мартинелли убежал к воротам "синих" и сравнял счет. "Челси" обрушился на ворота Лено, но уроженец Анапы несколько раз спас "канониров". Однако Сесар Аспиликуэта все же смог поразить ворота "Арсенала" на 84 минуте. Но "Челси" не суждено было праздновать победу. Капитан "канониров" Эктор Бельерин сравнял счет.

Противостояние двух лондонских команд и самых молодых тренеров премьер-лиги – 37-летний Фрэнка Лэмпарда и Микеля Артеты завершилось вничью – 2:2. "Челси" упустил шанс приблизиться к "Лестеру" и с 40 очками остается четвертым. У "Арсенала" 30 очков и десятое место.