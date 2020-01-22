В ООН призвали ливийцев полностью принять итоги конференции в Берлине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал премьера Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара принять полностью итоги Берлинской конференции по Ливии.

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии​​​. На саммите были Саррадж и Хафтар, но организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось, сообщает РИА Новости.

"Мое послание им: примите полностью результаты Берлинского саммита", — заявил Гутерреш.

На конференции договорились о трех важнейших пунктах. Это эмбарго на продажу оружия обеим сторонам конфликта, поименный состав комиссии по мониторингу прекращения огня и проведение разграничительной линии между силами Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии. По словам международных посредников, конфликт заморожен и остается надежда на прямой диалог сторон.

По его словам, на 28 января в Женеве запланировано первое заседание совместного военного комитета Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта. Он назвал решение о создании военного комитета одним из важнейших решений берлинской конференции.