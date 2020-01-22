Греческие правозащитники игнорируют жалобы россиянина Винника

Греческий адвокат россиянина Александра Винника Зои Константопулу сообщила, что жалоба россиянина, находящегося с июля 2017 года в тюремном заключении в Греции, в местное отделение международной правозащитной организации Amnesty International проигнорирована.

По словам адвоката, многочисленные звонки-напоминания руководителю греческого отделения Amnesty International Гавриилу Сакелларидису не дали никаких результатов.

В настоящее время адвокаты Винника подали жалобу в комиссариат по правам человека ООН, который рассматривает дела, связанные с незаконными удержаниями, сообщает ТАСС.

Константопулу напомнила, что российский гражданин уже 30 месяцев находится в греческой тюрьме в нарушение местного законодательства, без предъявления ему обвинений и без рассмотрения его дела в суде.

На пресс-конференции она рассказала о фактах сильного психологического давления на ее подзащитного. Кроме того, Винника не может осмотреть врач российского посольства, введены строгие ограничения на телефонные звонки. По ее словам, россиянина содержат с вооруженной охраной с масками на лице, "будто там содержится самый опасный преступник".

Константопулу подчеркнула, что власти Греции делают все для того, чтобы Винник не увидел своих несовершеннолетних детей и супругу, у которой диагностировали рак.

Специалист по информационным технологиям Винник был задержан в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.