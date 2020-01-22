Разработка российской вакцины против коронавируса займет минимум полгода

Создание и проведение цикла исследований российской вакцины против обнаруженного в Китае коронавируса займет не менее полугода.

В статье газеты "Известия" говорится, что 21 января Минздрав заявил о начале работ по созданию отечественной вакцины. В публикации отмечается, что полный цикл ее создания потребует значительных средств и займет минимум полгода.

Заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин подчеркивает, что разработка вакцины должна быть одна из самых приоритетных тем в национальном здравоохранении.

"Восприимчивость населения к вирусу зависит от генетики наших граждан. Но если он проникнет в РФ, начнет распространяться и будет высокая летальность, то эта вакцина станет спасением", — говорит Шипулин.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце прошлого года. География заболевания расширяется: Южная Корея, Япония, Таиланд, Филиппины, Сингапур и вот теперь еще и США (это турист, который вернулся из Китая). Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что атака вируса продолжится.

В самой Поднебесной скончалось уже шестеро. Число больных превысило 320 человек, еще две тысячи находятся под наблюдением.

22 января Всемирная организация здравоохранения собирает экстренное совещание.