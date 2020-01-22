В США планируется отправить шесть ракетных двигателей РД-180

В 2020 году в США планируется отправить шесть двигателей РД-180 для использования на космических ракетах-носителях Atlas-5.

В материалах, размещенных на сайте госзакупок, отмечается, что "Энергомаш" намерен застраховать на год автотранспортную перевозку ракетных двигателей из Химок, где базируется "Энергомаш", в аэропорт Шереметьево​​​, сообщает РИА Новости.

В 2019 году в США также было поставлено шесть двигателей РД-180, которые используются на первой ступени ракеты Atlas. Всего американцам отправлено 119 двигателей, причем первый был поставлен в 1999 году. Последние контракты заключены до 2021 года.

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 великолепным с точки зрения конструкции. "Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна", — отметил он.

В августе прошлого года сообщалось, что эти двигатели, которые экспортируются в США, может закупить и Индия.