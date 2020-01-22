Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

В Мельбурне набирает ход Открытый чемпионат Австралии – первый из турниров Большого шлема в текущем году. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг соревнований.

На старте турнира Анастасия играла с представительницей Сербии Ниной Стоянович. Легко выиграв первую партию со счетом 6:1, Павлюченкова столкнулась с сопротивлением соперницы во второй. Однако и второй сет остался за Анастасией – 7:5. Для победы россиянке хватило одного часа и двенадцати минут.

Анастасия вышла во второй круг соревнований. Там ее ждет поединок с одной из американок – победительницей встречи Тэйлор Таунсенд – Джессика Пегула.