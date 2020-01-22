Голос, который невозможно не узнать: актриса Валентина Талызина отмечает юбилей

Народная артистка России, популярная и любимая многими актриса театра и кино Валентина Талызина 22 января отмечает 85-летие.

Школьницей Валентина Илларионовна мечтала стать историком, но пошла учиться на экономиста в сельскохозяйственный институт. Именно там она начала заниматься в драматической студии. Театр так увлек будущего экономиста, что Талызина бросила учебу в институте и поступила в ГИТИС.

Актриса не любит отмечать юбилеи, и в эти дни она отдыхает в санатории. Торжественное празднование дня рождения в ее родном театре Моссовета, которому она служит 62 года​​​, перенесли на март. В фойе театра размещена выставка, посвященная творчеству Талызиной.

За годы работы в театре ею сыграно более 40 ролей в спектаклях по произведениям русских и зарубежных классиков. В 2018 году к 150-летию со дня рождения Максима Горького Моссовет представил премьеру "Васса" с Валентиной Талызиной в главной роли.

Актриса любима не только театральным зрителем. Миллионы поклонников знают наизусть ее киноработы. Яркие образы в фильмах "Старики-разбойники", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Достоевский", "Непрофессионалы" не могут оставить никого равнодушным, как и голос мамы дяди Федора из мультфильмов про Простоквашино. Голосом Валентины Талызиной говорит героиня Лилиты Озолиня в фильме "Долгая дорога в дюнах" и Барбары Брыльской в "Иронии судьбы" и фильме "Первый скорый".

Актриса – обладательница двух "Золотых орлов" за лучшие женские роли в разные годы, а также она награждена орденами за заслуги в области культуры.

Вести.ру поздравляют актрису и желают ей творческого вдохновения, новых интересных ролей в театре и кино и крепкого здоровья!