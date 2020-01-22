Если завтра война: сколько времени нужно силам ПРО для защиты столицы

Несколько десятков минут нужно, чтобы защитить Москву от ракетного удара, сообщил командир соединения противоракетной обороны (ПРО), генерал-майор Сергей Грабчук.

"Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл", — сказал Грабчук в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут. Обнаружение целей производится на дальностях в несколько тысяч километров, а сам противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты.

Генерал-майор подчеркнул, что действующая стратегическая система ПРО способна гарантированно перехватить несколько десятков боевых блоков существующих и перспективных типов баллистических ракет, оснащенных комплексом средств преодоления противоракетной обороны. Таким образом, система способна отразить ограниченный ядерный удар.